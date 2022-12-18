Meslek liseleri ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar lira katkı sağladı

Özer, yazılı açıklamasında, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren bir mesleki eğitim sistemiyle Türkiye'yi eğitimde çok daha ileri noktalara taşımayı amaçladıklarını vurguladı.

Geçmişte katsayı uygulamaları gibi müdahalelerin, meslek liselerinin itibar kaybına uğramasına yol açtığına işaret eden Özer, "Yaptığımız iyileştirmelerin çok boyutlu olması, kısa sürede sonuç almamıza katkı sağladığını görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği meslek liseleri, şimdi elde ettikleri üretimden 2 milyar lira gelirle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir yapıya dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim-istihdam çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında yaparak ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini her zaman desteklediklerine değindi.

Meslek liselerinin yaptıkları üretimden bu ay önemli oranda gelir elde ettiklerine işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın 2021'in 11 aylık geliri 707 milyon 709 bin lirayken bu miktarda yüzde 176 oranında artış sağlanarak 2022'nin 11 aylık gelir toplamları 1 milyar 955 milyon liraya, yani yaklaşık 2 milyar liraya ulaştı. Bakanlık olarak hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmaktı, hedeflediğimiz bu üretim kapasitesini geçen ay aşmıştık."

Bakan Özer, bu yılın 11 aylık döneminde elde edilen gelirin yeni bir rekor olduğuna dikkati çekti.