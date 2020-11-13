‘Mesafe Tanımayan Öğretmenler’ web semineri İstanbul’daki öğretmenlerle gerçekleşti

Garanti BBVA’nın 2008 yılında öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefleyerek kurduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), pandemi sürecinde de Mesafe Tanımayan Öğretmenler’ isimli web seminerleri serisi ile yenilikçi online çalışmalarla, öğretmenleri desteklemeyi sürdürüyor. ÖRAV’ın uzaktan eğitim platformu olan eKampüs üzerinden gerçekleştirilecek ve yıla yaygın bir şekilde Türkiye’nin 81 ilinde de yapılacak web seminerlerinin kasım ayındaki dördüncü durağı İstanbul oldu.

Mesafe Tanımayan Öğretmenler web seminerleri serisi; öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecini en etkin şekilde yönetebilmeleri ve fark yaratabilmeleri için onlara destek olacak kazanımları sağlamayı hedefliyor. 17 ayrı konu başlığından oluşan web seminerleri serisi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan iş birliği ile her ildeki öğretmenlerin ihtiyaçları baz alınarak bir konu başlığı belirleniyor. İstanbul’daki öğretmenlerle gerçekleştirilen web seminerinde ‘Yaratıcı Düşünme Becerilerini Geliştirmek’ eğitimi verildi. Gönüllü olarak kayıt yaptıran ilk 250 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için öğretmenlerin kullanabileceği araç, yöntem ve teknikler paylaşıldı. Oyunun çocukların dünyasında yaratıcılığı destekleyen en önemli gereksinimlerden biri olduğuna vurgu yapılan çalışmada öğretmenler, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirici çalışmaları hem deneyimlediler hem de öğrencileriyle bu tür çalışmaları nasıl gerçekleştirebileceklerini öğrendiler.

Tüm Türkiye’deki öğretmenleri kapsayan günün gereksinimlerini karşılayacak ve öğretmenlerin online derslerine çocukları nasıl aktif bir şekilde katabileceklerini deneyimleme fırsatı bulacakları bu web seminerlerinin en büyük farkı ise, tüm katılımcıların dinleyici olacağı ve bir eğitmenin anlatıcılığı üstleneceği klasik bir seminer serisi olmaması. Seminerler esnasında, öğretmenlerin yaparak-yaşayarak, etkin bir şekilde, her an katılımcı olarak sürece dahil olmalarını hedefliyor. Böylece, öğretmenlere, kendi canlı derslerinde öğrencilerin aktif katılımını nasıl sağlayabileceklerini bilfiil deneyimleme fırsatı sunuyor.

‘Eğitimde değişime uyumlanabilmek ve değişimi yönetmek’, ‘Uzaktan eğitimde öğrenmeyi tasarlamak ve yönetmek’, ‘Çözüm odaklı iletişim’, ‘Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek’, ‘Sorun çözücü yaklaşım ile hikaye ve masal anlatıcılığı’, ‘Uzaktan eğitimde motivasyon ve sınıf yönetimi’, ‘Uzaktan eğitimde öğretmen-veli işbirliği’ gibi 17 ayrı konu başlığından oluşan ‘Mesafe Tanımayan Öğretmenler’ web seminerleri serisi bir yıla yayılan bir şekilde 81 ilde yapılacak.