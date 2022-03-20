MEB, tasarım ve tescilde yıl sonu hedefinin yüzde 92'sine ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Özer, "İlk değerlendirmeler sonunda 6 bin 869 ürünün tasarım tescili onaylandı. Böylece 2022 yılının ilk 2,5 ayında yıl sonu hedefimizin yüzde 92'sine ulaşmış olduk." dedi.

EĞİTİM 20.03.2022, 21:14
MEB, tasarım ve tescilde yıl sonu hedefinin yüzde 92'sine ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık mesleki eğitim, BİLSEM, olgunlaşma enstitüleri ve tüm lise türlerinde, fikri mülkiyet konusunda geçen yıl çok önemli mesafe aldıklarını belirtti.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yaptıkları iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlere fikri mülkiyet süreçleriyle ilgili eğitimleri tamamladıklarını, ayrıca Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduklarını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"2021 yılında bu çalışmalar meyvesini vererek 1441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. 2022 yılında tescil hedefimizi 7 bin 500'e çıkarttık. 2022 yılında tüm eğitim kurum ve okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimizin yoğun çalışmaları sonunda şu ana kadar 127 patent, 356 faydalı model, 7 bin 702 tasarım ve 46 marka olmak üzere 8 bin 277 ürün tesciline başvuruda bulunuldu. İlk değerlendirmeler sonunda, 6 bin 869 ürünün tasarım tescili onaylandı. Böylece 2022 yılının ilk 2,5 ayında yıl sonu hedefimizin yüzde 92'sine ulaşmış olduk. Mevcut başvuruların değerlendirme süreçleri ile birlikte yeni başvurular da yapılmaya devam ediyor. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oluşan deneyim ve kültür sürekli güçleniyor. Bu çalışmalar, gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır. Bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma 81 il Milli Eğitim Müdürümüze ve okul yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Yorumlar (0)
4
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Mart 2022
İmsak 05:34
Güneş 07:00
Öğle 13:16
İkindi 16:41
Akşam 19:23
Yatsı 20:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19