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MEB, Şura kararlarındaki 'ücretsiz öğle yemeği' tavsiyesini uygulamaya geçiriyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için çalışacaklarını bildirdi.

EĞİTİM 25.12.2022, 17:21
MEB, Şura kararlarındaki 'ücretsiz öğle yemeği' tavsiyesini uygulamaya geçiriyor

Özer, yazılı açıklamasında, 3 Aralık 2021'de "temel eğitimde fırsat eşitliği", "mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" temaları ile toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda büyük çoğunluğu oy birliği ile 128 tavsiye kararı alındığını anımsattı.Şura'ya ilişkin mart ayında yayımlanan ilk izlenim raporunda, Bakanlığın attığı adımlar ile ilişkilendirilen tavsiye kararı sayısı 57 iken haziran ayında bu sayının 62'ye, eylül ayında ise 68'e, gelinen noktada bu sayının 81'e yükseldiğini bildiren Özer, aradan geçen bir yılda Bakanlığın uyguladığı güncel politikalarla tavsiye kararları arasındaki ilişkinin giderek güçlendiğini belirtti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılması, okullara bütçe gönderilmesi, 5 yaşta okullaşma oranının artırılması, öğrencilere ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da ücretsiz verilmesi gibi birçok kararın hayata geçirildiğini bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Tavsiye kararlarının uygulanabilirliğini de göz önüne alarak yaptığımız çalışmalarla, çocuklarımızın üstün yararını gözeterek somut adımlar atıyoruz. Şura'nın ardından geçen bir yılda alınan kararlardan 81'i uygulamaya geçirildi, 13 tavsiye kararına ilişkin de çeşitli adımlar attık. Bunlardan biri olan 'okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması' yönündeki tavsiye kararına ilişkin çalışmalarımızı hızlandırdık. 1980'li yıllardan beri uygulanan taşımalı eğitim ve pansiyonlarda kalan öğrencilere verilen ücretsiz yemek hizmetinin son 20 yılda kapsamı her geçen gün genişletildi. Biz de bu eğitim öğretim yılının başından bu yana Şura kararı çerçevesinde öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesine ilişkin çalışmalarımıza hız verdik. Hali hazırda eğitim öğretim yılının başında 1,5 milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını, önce 1,8 milyona çıkardık. Şimdi de bu sayıyı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için çalışacağız. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması konusunda somut bir adım daha atmış olacağız."

"Okul terklerinin azaltılması tavsiye kararı çalışmaları sürüyor"

Bakan Özer, Şura'da alınan "tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin devamsızlık ve okul terklerine ilişkin ayrıştırılmış verilere dayalı, kapsamlı bir izleme çalışması yapılmalıdır." tavsiye kararına yönelik de son 6 aydır çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, bu çerçevede uygulamaya aldıkları "erken uyarı sistemi" ile çocukların okul terklerini azaltmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Şura kararlarının takipçisi olmaya devam edeceklerine vurgu yapan Özer, "Dezavantajlı koşullarda bulunan çocukların eğitim sistemine katılımının sağlanması için yerel düzeyde kamu, kurum ve kuruluşlar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında etkili işbirliklerin oluşturulacağı bir takip ve destek sistemi geliştirilmesi", "özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin meslek edinimine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler zenginleştirilmesi", "mesleki eğitim kurumlarının ulusal ve uluslararası rekabet gücünü desteklemek için mesleki eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılımları teşvik edilmesi", "erişilebilirliği sağlamak amacıyla eğitim kurumları evrensel tasarım ilkelerine uygun hale getirilmesi", "mesleki eğitimde 1000 okul, temel eğitimde 10000 okul projesiyle okul ortamlarının iyileştirilmesi" gibi 13 tavsiye kararına ilişkin de çeşitli adımlar atıldığını anlattı.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında okul kantinlerinde kira artışının yüzde 25'e sabitlenmesine ilişkin kararın da yayımlandığını anımsatan Özer, bu sayede öğrenci ve öğretmenlerin daha uygun fiyata hizmetlerden faydalanmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.

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