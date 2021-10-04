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MEB sınavlarda görev almak isteyen personele yönelik şartları belirledi

MEB ile Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberine" göre, sınavlarda iki doz aşı yaptıranlar ve sınavdan 48 saat önce yaptırdığı PCR testi negatif olan personel görevlendirilebilecek.

MEB sınavlarda görev almak isteyen personele yönelik şartları belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" uyarınca, sınavlarda görev almak isteyen ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında aşı ve test sonucu bilgilerini paylaşan personelden, iki doz aşı yaptıranlar ile sınav görevinden 48 saat önce PCR testi yaptırarak sonucu negatif olanların görevlendirilebileceğini bildirdi.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Rehbere göre, tüm sınavlarda, HES uygulamasında aşı ve test sonucu bilgilerini paylaşan personelden iki doz aşı yaptıranlar ile sınav görevinden 48 saat önce PCR testi yaptırarak sonucu negatif olanlar görevlendirilebilecek.

Aşısız veya bir doz aşı yaptırmış ancak Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş olanlar, hastalık sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süre boyunca sınavlarda görev yapabilecek.

Ancak bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreyi tamamlayanların görev alabilmesi için tam doz aşılarını yaptırmaları veya sınav görevinden 48 saat önce yaptırdığı PCR testinin negatif olması gerekecek.

Bu hususlar dışında bulunan personelin görevlendirmesi yapılmayacak.

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