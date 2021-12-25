MEB okullarının kütüphanelerindeki kitap sayısı 38 milyonu aştı

Özer, MEB'in eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için yaptığı çalışmaları anlattı.

Öncelik verdikleri alanlardan birinin okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu belirten Özer, bunun başlangıcını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle 26 Ekim'de başlattıklarını hatırlattı.

Özer, proje için 2 aylık hedef koyduklarını ve 31 Aralık itibarıyla ülke genelindeki 57 bin 108 devlet okulunda kütüphanesiz okul kalmaması için yola çıktıklarını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile okullarda yapılan kütüphanelerin kitap takviyesiyle ilgili önemli paylaşımlar olduğunu söyledi.

Sürecin planlandığı gibi 81 ilde devam ettiğini dile getiren Özer, "Bugün itibarıyla 81 ilde 15 bin kütüphaneyi tamamlamış bulunuyoruz. Bugün itibarıyla 56 ilimizde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Bir haftamız kaldı. Bir hafta sonra da 81 ilde kütüphanesi olmayan okul kalmayacak." diye konuştu.

Özer, yeni açılan kütüphaneler ile okullardaki kitap sayısının arttığına değinerek, "Bugün itibarıyla okullarımızdaki kütüphanelerdeki kitap sayısı 38 milyonu aştı. En son kütüphanelerini tamamlayacağımız okullarla birlikte muhtemelen aralık ayı sonu itibarıyla okullardaki kütüphanelerdeki kitap sayısı 40 milyonu aşacak." bilgisini verdi.