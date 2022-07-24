MEB okullardaki acil durumlar için yaklaşık 500 bin ilk yardımcı daha yetiştirecek

Özer, yaptığı açıklamada, ilk yardım eğitimlerinin afet ve acil durumlarda can kayıplarının önlemesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İlk yardımın zamanında ve bilinçli yapıldığında hayat kurtardığına ve aynı zamanda iyileşmeyi hızlandırdığına işaret eden Özer, "Okullarımızda, işyerlerimizde, evlerimizde, kısacası hayatımızın her alanında yaralanmalar ve yaşamı tehlikeye düşüren durumlarla karşılaşma olasılığımız bulunmaktadır. Toplumun ilk yardımın öneminin farkına varması ve ilk yardım eğitimi alması hayati önem taşımaktadır." dedi.

Bakanlığın ilk yardım eğitim faaliyetleri ile eğitim ve çalışma ortamlarında sağlıklı şartların oluşturulmasının, çocukların sağlıklı bir eğitim ortamında yetiştirilmesinin amaçlandığını dile getiren Özer, "Ülkemizde öncü, lider ve yenilikçi ilk yardım eğitimi vizyonu ile faaliyetler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk yardım eğitimlerinin, 81 il milli eğitim müdürlüğünde ve İstanbul'da Anadolu ile Avrupa yakasında iki ayrı merkezde Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen toplam 82 ilk yardım eğitim merkezi ve 63 ek sınıf olmak üzere 145 sınıfta 725 ilk yardım eğitmeni tarafından verildiğini bildiren Özer, şu bilgileri verdi:

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında, 45 bin öğretmenin ilk yardımcı olması sağlanarak acil durumlar karşısında etkin müdahale edebilmeleri sağlandı. Bakanlıkça ulusal ölçekte sürdürülen 'Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende Projesi' kapsamında 'görevimiz ilk yardım' sloganı ile 260 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verilmesi süreci devam ediyor. Bu proje ile 119 bin 85 öğretmenin iki günlük uygulamalı eğitimleri ile 'Avrupa İlk Yardım Sertifikası' akreditasyonuna sahip 'Türk Kızılay İlk Yardımcı Sertifikası' verildi. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, toplam 174 bin 545 personelin ilk yardımcı olması sağlanarak okullarda oluşabilecek acil durumlar karşısında müdahale edebilme bilgi ve becerisine sahip olmaları sağlandı. 'Temel Eğitimde 10.000 Okul' Projesi kapsamında 41 bin 567 öğretmene ilk yardım eğitimi kursu, 187 bin 746 öğrenci ve 18 bin 226 veliye ise ilk yardım semineri verildi.

Bakanlık merkez teşkilatı personelinin tamamına ve süreç içerisinde öncelikli olarak pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimleri planlıyoruz."

2022 yılı sonuna kadar 100 bin personel ilk yardım eğitimi alacak

Özer, Milli Eğitim Bakanlığının ilk yardım eğitimlerine ilişkin hedeflerini şöyle anlattı:

"2022 yılı sonu hedefimiz, 100 bin personelin ilk yardımcı olması. 2022 itibarıyla ilk yardım eğitim sınıfını 160, ilk yardım eğitmenini 800'e yükselteceğiz, Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında 350 bin öğrenci ve 36 bin veliye ilk yardım eğitimi verilmesini hedefliyoruz. 2023 sonu hedefimiz ise 260 bin personelin ilk yardım eğitimlerini tamamlayarak okullardaki muhtemel acil durumlar karşısında hazırlıklı olmalarını sağlamak."

Bakanlık ve Türkiye Kızılay Derneği ile ilk yardım eğitim hizmetleri konusunda yapılan iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla protokol çalışmasının hazırlığını da yaptıklarını belirten Özer, 81 ildeki ilk yardım eğitim merkezi ve Türk Kızılay Derneğinin 28 ilde 35 ilk yardım eğitim merkezinin eğitim, denetim, seminer, çalıştay, proje hazırlama konularında ortak çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

İlk yardım müdahalelerinden örnekler

Öte yandan, ilk yardım eğitim merkezlerinden eğitim alan ilk yardımcıların, okullardaki acil durumlar karşısında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik etkin müdahaleleri de dikkati çekti. Bu müdahaleler arasında kamuoyuna da yansıyan çeşitli olaylar şöyle:

Muş'ta nefes yoluna şeker kaçan 12 yaşındaki öğrenciye, ilk yardım eğitimi alan sınıf öğretmeni "heimlich manevrası" ile müdahale ederek hayatını kurtardı.

Gaziantep'te farklı 3 ayrı olayda, öğrencilerin nefes yoluna yiyecek kaçması sonucunda meydana gelen boğulma vakalarında okul öğretmenleri tarafından müdahale edildi.

Bursa'da soluk yoluna madeni para kaçan öğrenciyi öğretmeni, Eskişehir'de boğazına kuru üzüm kaçtıktan sonra nefes alamayan öğretmeni ise meslektaşları kurtardı.

Kahramanmaraş'ta nefes yoluna ceviz tıkanan öğrenci, nöbetçi öğretmen tarafından "heimlich manevrası" ile kurtarıldı.

Konya'da nefes borusuna kaçan şeker nedeniyle nefessiz kalan öğrencinin nefes alması, nöbetçi öğretmenin yaptığı müdahale ile sağlandı.

Siirt'te ilinde, bahçede top oynadığı sırada yere düşen ve bilinci kaybolan öğrenciye müdahale eden öğretmen öğrencinin nefes almasını sağladı.

İstanbul'da tip 1 diyabet hastalığı olan ve kan şekeri düşmesi sonucu yere yığılan öğrencinin durumunun kötüye gitmesi, öğretmeni tarafından yapılan müdahaleyle önlendi.

Kars'ta temizlik sırasında epilepsi nöbeti geçiren personele, öğretmenin müdahalesi ile ambulans gelene kadar yardımcı olundu.

Yozgat'ta, teneffüste merdiven çıkarken dengesini kaybederek düşüp, bilincini kaybeden öğrenciye öğretmeni müdahale etti.

İlk yardım eğitici eğitiminde, genel ilk yardım bilgileri, hasta yaralı olay yeri değerlendirilmesi, insan vücudu, hasta yaralı birinci ve ikinci değerlendirme, temel yaşam desteği, otomatik eksternal defibrilatör, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şok, bilinç durumu bozukluğu, yaralanmalar, yanık-donuk-sıcak çarpması, kırık, çıkık burkulma, zehirlenmeler, böcek sokmaları, hayvan ısırmaları, göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, boğulmalar, taşıma teknikleri konularında materyaller üzerinden uygulamalı eğitimler veriliyor.