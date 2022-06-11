MEB, okullarda 'kültür okuryazarlığı' eğitimi başlatıyor

Özer, Bilecik Valiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, bu dönem, yazın öğrencileri yalnız bırakmamak için özellikle Kovid-19 salgınından sonra öğrenme kayıplarını telafi etmekle ilgili sürekli yanlarında olmak amacıyla 4 alanda yaz okulu açacaklarını söyledi.

Yaz okullarından ikisinin bilim ve sanat merkezlerinde açılacağını belirten Özer, "Bunun için bilim sanat merkezlerini tüm Türkiye sathında yaygınlaştırdık. 183 bilim sanat merkezini 2021 yılında 225'e, 2022 yılının ilk 5 ayında da 355'e çıkarttık. Şimdi tüm öğrencilerimiz için 'bilim' ve 'sanat' olmak üzere iki ders açarak öğrencilerimizin bir ay süreyle yaz okulu kapsamında bilim ve sanatla ilgili ders almalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Özer, üçüncü yaz okulunun matematikle ilgili olacağını dile getirdi.

Matematik okuryazarlığıyla ilgili seferlik başlattıklarını hatırlatan Özer, şöyle devam etti:

"İnşallah matematik öğretim metodolojisini adım adım güncel hayatla ilişkilendirerek değiştireceğiz. Bununla ilgili de tüm Türkiye'de öğrencilerimizin gittikleri her yerden katılabilecekleri matematik yaz okulu açıyoruz. Bir sonraki dördüncü ve son olan yaz okulumuz da yabancı dille ilgili. Yıllardan beri şikayet edilen İngilizce öğrenmeyle ilgili problemi artık ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah hazırlıkların ilk sonuçlarını, ilk yaklaşımları o yaz okullarında öğrencilerimizle buluşturacağız."