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MEB, okul binalarına girişte maske kutuları hazırlanmasını istedi

Milli Eğitim Bakanlığı, il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesini talep etti.

MEB, okul binalarına girişte maske kutuları hazırlanmasını istedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanı Cahit Şahin imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ve salgın ile etkin mücadelenin devam etmesi kapsamında okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulunacağı, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması hususunda gereğini rica ederim."

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