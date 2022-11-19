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MEB, öğretmenler için 'Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı' hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilk kez öğretmenlere yönelik "Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı" hazırlandı.

EĞİTİM 19.11.2022, 11:38
MEB, öğretmenler için 'Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı' hazırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce bilime odaklı, kültürel değerlere duyarlı, evrensel ve milli manevi değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi amacıyla ilk defa öğretmenlere yönelik "Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı" hazırlandı.

Kitapta, ideal yaşam biçimlerini ifade eden üst düzey kavramlar ve doğru kararlara ulaşmada bireylere yardımcı genel ilkeler yer alıyor.

Öğretim programındaki "adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik" gibi kök değerlere ilişkin temalar da kitapta işleniyor.

"Okuldaki yaşam kalitesini yükseltecek"

Kitaba ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sadece akademik olarak güçlü değil, milletin öz değerlerine, tarihine, inancına ve kültürüne uygun eğitim sistemi inşa ederek evrensel ve milli değerlere sahip nesiller yetiştirmek için bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Özer, bu kapsamda öğretim programlarında yer alan kök değerlere yönelik etkinlik kitabını hazırladıklarını, devletiyle, milletiyle barışık, milletin değerlerini içselleştirmiş gençlik yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti. Özer, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda hazırlanan etkinlik kitabıyla amacımız, öğrencilerimize adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi insanı insan yapan değerleri kazandırmaktır. Bununla bir yandan gençlerimizin toplumsal hayata uyum sağlamasına destek olmak, bir yandan da ilim ve irfanın harmanlandığı bu topraklarda toplumumuzun kültürel değerlerine katkı sağlamaktır. Bununla ayrıca öğrencilerimiz, gençlerimiz, yorumlama, çıkarımda bulunma, öğrendiğini karşılaştığı probleme yansıtabilme, analiz edebilme, eleştirel düşünebilme, düşüncelerini sentezleyebilme gibi üst düzey zihinsel beceriler kazanabilecek."

Etkinlik kitabıyla uygulamaya yönelik bir kılavuz da yayımladıklarını dile getiren Özer, değer ve tutumların öğrencilere bilişsel düzeyi aşarak duygu ve davranış boyutlarında kazandırılmasının okuldaki yaşam kalitesini yükselteceğini, öğrencilerin kendilerini okulda daha mutlu ve güvende hissedeceğini belirtti.

Bakan Özer, "Böylece öğrencilerimiz bir taraftan iyi karaktere sahip vatandaşlar olarak yetişirken bir taraftan da gündelik yaşamda kullanacakları bilgi ve becerileri etkili bir şekilde öğrenecekler. Evrensel, toplumsal, ahlaki ve milli değerler ile sentezlenerek hazırlanan bu kitap, tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kitapta 120 etkinlik yer alıyor

Kitapta öğretim programında yer alan kök değere yönelik 120 etkinlik yer alıyor.

Alan uzmanları tarafından hazırlanan etkinlikler, öğrencilerin ilgisini çekecek, sınıf ortamı içinde daha çok eğlenerek öğrenebilecekleri, anlama ve anlatma becerilerini daha üst düzeye çıkarabilecekleri özgün çalışmalar şeklinde sunuluyor.

Kitaptaki her etkinliğin sınıf içi uygulamasının yanı sıra okul içi, okul dışı ve aile ile irtibatlı görevlendirmeler içeren bölümleri de bulunuyor.

Materyallere "ogmmateryal.eba.gov.tr" sitesi üzerinden de erişilebiliyor.

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