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MEB, Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyası başlattı

Kampanyayla 1 milyon 200 bin öğretmen için en az 1 fidanın toprakla buluşturulması amaçlanırken, dikilen her 100 bin fidan ile de bir hatıra ormanı oluşturulacak.

MEB, Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyası başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası başlattı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğretmenler Günü dolayısıyla hem öğretmenlere hem de ülkeye anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında öğrenciler, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan "http://meb.ai/K1SbSf" linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen kampanya için öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

Kampanya kapsamında 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanın toprakla buluşturulması amaçlanırken, dikilen her 100 bin fidan ile de bir hatıra ormanı oluşturulacak.

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