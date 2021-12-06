MEB öğrencilere yönelik aralık ayı yardımcı destek paketini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aralık ayı kaynak paketi ayrıca basılı olarak tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

Şimdiye kadar yayımlanan en geniş yardımcı kaynak seti özelliği taşıyan aralık ayı yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) aralık ayı örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

İlkokul 2. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yayımlanan pakette 11 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işledikleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılı ekim ayından bu yana yayımlanan yardımcı kaynaklardaki soru sayısı 23 bine ulaştı.

Pakette ayrıca temel eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik 1350 sorudan oluşan süreç değerlendirmeye yönelik Etkinlik Kitabı, Öğretmen Kılavuzu, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasikülleri de bulunuyor.

İlkokul 2. sınıf öğrencileri için yeni bölüm

Yardımcı kaynak setine bu ay eklenen yeni bölümde, 2. sınıf Türkçe süreç değerlendirmeye yönelik etkinlik kitapları yer aldı.

Öğrenci Etkinlik Kitabı ve Öğretmen Kılavuzu şeklinde iki kitaptan oluşan yardımcı kaynak seti, sınıf öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapabilmelerini desteklemek, uygulamalarla öğretmenlerin süreç değerlendirmesine katkı sunmak, öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve böylece yeni eğitim ve öğretim adımları atma imkanı sunmak amacıyla kaleme alındı.

İlkokul 2. sınıf Türkçe Süreç Değerlendirmeye Yönelik Etkinlik Kitap Seti, sınıf öğretmenlerine öğrencilerin dört temel dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) edinme durumları hakkında geri bildirim sunacak birçok soru ve etkinlik ve eğitim öğretim süreçlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak pek çok yönerge içeriyor.

Söz konusu yardımcı kaynak setinde, Öğrenci Etkinlik Kitabı'ndaki soru ve etkinlik sayfaları çek kopar biçiminde hazırlandı.

LGS aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022'de yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak adına aralık ayı örnek soru kitapçığı da yayımlandı. Ayrıca aralık paketine 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan 450 sorudan oluşan çalışma kitabı da eklendi.