MEB'in mesleki eğitim Ar-Ge merkezinde 'CNC Router Makinesi' üretildi

Milli Eğitim Bakanlığınca inovatif çalışmalara ve fikri mülkiyete odaklanmak için kurduğu Ar-Ge merkezlerinde, mesleki eğitimde ilk makinelerin üretimi yapılmaya devam ediyor.

Kentte bu kapsamda kurulan Ar-Ge merkezlerinden Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC router makinesi üretildi. Oldukça düşük maliyetle üretilen CNC router, testlerden başarı ile geçti.

Sanayide yaygın olarak kullanılan CNC router, bilgisayar destekli olarak çalışıyor ve X, Y ve Z olmak üzere 3 eksen boyunca birbirinden bağımsız hareket etme özelliği taşıyor. Dolayısıyla, bilgisayar ortamında hazırlanan şekil ve desenleri, tasarım kısıtlaması olmadan işleyebiliyor. Tokat'ta üretilen CNC router, öncelikli olarak meslek liselerinde eğitim amaçlı olarak kullanılacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kurdukları Ar-Ge merkezlerinin mesleki eğitimde fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşması için attıkları çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Bu merkezlerde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tesciline odaklandıklarına işaret eden Özer, "Kurmuş olduğumuz 45 Ar-Ge merkezimize şu ana kadar yaklaşık 25 milyon liralık finansman ve altyapı desteği sağladık. Ar-Ge merkezlerimiz, desteklediğimiz projeleri başarılı bir şekilde tamamlıyorlar. Burada tasarlanan ve geliştirilen ürünlerle bir taraftan okullarımızın deney setleri ihtiyacını karşılarken diğer taraftan sanayinin ihtiyaçlarını da karşılayabileceğiz." diye konuştu.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de CNC tezgahların tasarım ve üretimlerine odaklandığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Üretilen makine testleri başarıyla geçti. Burada ürettiğimiz makineleri diğer meslek liselerimizde eğitimde kullanacağımız gibi sanayimizin taleplerini de karşılayabileceğiz. Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bu ürünü geliştirmeye devam edecek. Başarılarından dolayı Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Tokat'ta bu süreçleri başarı ile yürüten İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, Tokat'ta eğitimin kapasite ve kalitesinin artırılmasında önemli destekleri olan Tokat Valisi Sayın Ozan Balcı'ya şükranlarımı sunuyorum."