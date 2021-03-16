MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru süreci başladı Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapılabilecek.

16 Mart 2021 Salı 19:24