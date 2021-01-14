MEB, güncellediği Türkiye'nin Mesleki Eğitim Haritası ile iş gücü piyasasını adım adım takip edecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye'nin Mesleki Eğitim Haritası güncellenerek, iş gücü piyasasının talepleri ile çalışan sayılarının izlenebilmesine olanak sağlandı.

Güncelleme çalışmaları tamamlanan mesleki eğitim haritasına "http://meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr" linkinden ulaşılabiliyor.

MEB, mesleki eğitimi arz-talep dengesine göre yeniden yapılandırmak için Türkiye'nin mesleki eğitim haritasını 2019'da çıkardı.

Yeni verilerle güncellenen mesleki eğitim haritasında hem mesleki eğitim hem de iş gücü piyasası ile ilgili detaylı bilgiler, il ve ilçe bazında ulaşılabilir hale geldi.

Türkiye genelinde 7 bin 45 meslekle ilişkili 32 milyon 728 bin 944 çalışan analiz kapsamında değerlendirildi.

Haritada, çalışan verilerinin il ve ilçe bazlı analizinde bir il/ilçede çalışanların kamu-özel ayrımı yapılmadan en fazla istihdam edildiği ilk 40 meslek de yer aldı.

Harita, mesleki eğitimin iş gücü piyasasıyla bağını güçlendirmek için çıkarıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de mesleki eğitimin iş gücü piyasasıyla bağını güçlendirmek için mesleki eğitim haritasını çıkardıklarını anlattı.

Özer, güncelledikleri yeni haritayla iş gücü piyasasını çok daha yakından takip etme imkanına kavuştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güncellenen haritayla eğitim verdiğimiz tüm alanlarda iş gücü piyasasının taleplerini, çalışan sayılarını il ve ilçe temelli olarak izleyebiliyoruz. Bu veriden hareketle her bir meslek okulumuzu çevresindeki iş gücü piyasası ile ilişkilendirmek ve bağını artırmak için yeniden yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar yapıldıkça hem mesleki eğitimin çevresindeki sektörlerle bağı güçlenerek kalitesi hem de mezunlarımızın istihdam kapasitesi artacaktır. Sürece katkı veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."