MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS, 50 il, 52 sınav merkezinde uygulandı.

Sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

Sınavda Kovid-19 önlemleri alındı

ÖSYM'nin, Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, detaylı temizlenen sınav binaları dezenfekte edildi. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtıldı. Adayların ve görevlilerin, kendi maske ve siperliklerini de kullanmalarına izin verildi.

Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.