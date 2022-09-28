MEB'den ilkokullarda yabancı dil öğretiminde dijital içerikli yeni etkinlik programı

Bakanlık, Türkçe ve yabancı dil eğitimini farklı öğretim materyalleri ile güçlendirecek ve süreç değerlendirme yöntem ve tekniklerini sınıf ortamında uygulamaya geçirecek çalışmalarından birini hayata geçirdi.

Şubat ayında dijital ortamda yayınlanan "Adventures of Zury" isimli etkinlik kitap setinin basılı hali, eylül ayından itibaren 2. sınıf öğrencilerine dağıtılmaya başlandı.

Üçüncü sınıflar için hazırlanan kitap seti ise ekim ayı içerisinde dijital ortamda yayınlanacak ve daha sonra basılı olarak öğrencilere dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Öğretim Programı, günlük hayatta iletişimi temel alan ve dinleme, konuşma-okuma ve yazmadan oluşan dört dil becerisinin kullanılmasını hedefleyen Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Bu kapsamda hazırlanan etkinlik kitaplarında 2. ve 3. sınıf İngilizce öğretim programında yer alan dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verildi.

Kitaplarda yer alan dinleme ve konuşma etkinlikleri, çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimleri göz önünde bulundurularak hedef dile maruz kalmalarını ve öğrenim sürecinden keyif alarak dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Öğretmen kılavuz kitaplarına, öğretmenlerin ses kayıtlarına erişimlerini kolaylaştırmak adına karekodlar yerleştirildi. Ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinde dijital formatı da yayınlanan kitabın içerisine ses dosyaları da yer aldı.

Öğretmenler, kitabı indirdiğinde tekrar internet bağlantısına gerek duymadan ses dosyalarına mevcut linklere tıklayarak erişim sağlayabilecek. Öğretmenlerin ve öğrencilerin, kitaplara ilişkin uygulama örneklerini, görüş ve önerileri paylaşabilmeleri için "[email protected]" adresi oluşturuldu.

Zury karakteri ile çocuklar daha eğlenceli öğrenecek

MEB'in yeni hazırladığı İngilizce etkinlik kitaplarında, çocukların ilgisini çekecek ve derse yönelik öğrenme motivasyonlarını artıracak Zury isimli bir zürafa karakteri tasarlandı.

Etkinlikler, çocuklarda merak uyandırmak için Zury’nin farklı yer ve mekanlarda geçen, ünite isimlerine ve kazanımlarına paralel olarak ilerleyen maceralarını anlatacak biçimde hazırlandı. Bu maceraları anlatırken tasarlanan dinleme ve konuşma etkinliklerinde oyunlara, şarkılara, tekerlemelere, el işine, boyamaya ve dramaya yer verildi.

Kitaplarda, her dinleme ve konuşma etkinliğinin ardından öğrencilere anında ve yerinde dönüt verecek şekilde öz-değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirme formları hazırlandı, kontrol listeleri ve sınıf içerisinde kullanılabilecek hızlı değerlendirme tekniklerine yer verildi.

Kitapların dördüncü sınıf düzeyinde de hazırlanması planlanıyor.

Ayrıca öğretmenlerin öğretim sürecinde içeriklerin kullanımlarını kolaylaştırması, öğretim sürecini zenginleştirmesi ve daha keyifli hale getirmesi için Youtube kanalı oluşturularak kitaplarla ilgili içeriklerin bu kanalda paylaşılması hedefleniyor.

Bunlara ek olarak kitapların dijitalleştirilerek akıllı tahtaya uyumlarının sağlanması ve dil öğrenim sürecinde öğrencilerin okuma becerilerini destekleyecek kültürel öğelerle zenginleştirilmiş, Zury'nin farklı maceralarını konu edinen hikaye kitaplarının yazılması amaçlanıyor.