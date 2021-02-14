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MEB'den 73 farklı alanda 3 bin 616 hayat boyu öğrenme kursu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, hayat boyu öğrenme kurslarında halk oyunları, aşçılık, dokumacılık, dikiş-nakış gibi eğitimlere ilişkin görüntülere yer verildi.

MEB'den 73 farklı alanda 3 bin 616 hayat boyu öğrenme kursu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), 73 farklı alanda 3 bin 616 kurs ile vatandaşlara yönelik eğitim hizmetine devam edildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, hayat boyu öğrenme kurslarında halk oyunları, aşçılık, dokumacılık, dikiş-nakış gibi eğitimlere ilişkin görüntülere yer verildi.

Eğitime katılanların görüşlerine de yer verilen görüntülerde, ücret almadan, pek çok alanda bilgi sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca "3 bin 616 kursumuzla halkımızın hayatına değer katmaya devam ediyoruz. Hayat boyu öğrenme kurslarımıza bekleriz." ifadeleri kullanıldı.

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