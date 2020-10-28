Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona Prof. Dr. Erik Knudsen gazze yemin 11 mart Çarşamba 203. bölüm fragmanı koronavirüs
Yerli aşıda gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir
Yerli aşıda gelecek hafta muhtemelen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
Charlie Hebdo dergisinin yayını terörün mizah halidir
Charlie Hebdo dergisinin yayını terörün...
Örnek kişiliğiyle bütün insanlığa rehber olan son peygamber: Hazreti Muhammed
Örnek kişiliğiyle bütün insanlığa rehber...

MEB, Cumhuriyet Bayramı'nı öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Cumhuriyet'in 97'inci yaşını öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak.

MEB, Cumhuriyet Bayramı'nı öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TRT EBA üzerinden Cumhuriyetin hem tarihsel sürecine hem de geleceğine ışık tutacak uzun soluklu bir yayın programı hazırlandı.

Bilim, sanat ve sporda başarılara imza atan konukların yer alacağı programda öğrenciler de soru ve sunumlarıyla yayına renk katacak.

Programda Cumhuriyet döneminin ruhunu ve heyecanını yansıtan arşiv görüntüleri, ses ve sunumlarıyla müziğin coşkusunu Cumhuriyetin çoşkusuyla harmanlayacak "Jazzberry Tunes" isimli müzik grubu da yer alacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, TRT EBA kanallarında yarın saat 09.00'da başlayacak.

Bakanlığın açıklamasında kutlama programına ilişkin hazırlanan fragmana da yer verildi.

Bakan Selçuk'tan çocuklara çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, çocuklara "Hazır mı bayraklarımız çocuklarım? Madem her ev bir okul oldu, her oda bir sınıf... Öyleyse her pencerede bir bayrak dalgalansın, bayram başlasın..." çağrısında bulundu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.