MEB, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci başarı araştırmalarını koordine etmek ve süreçleri yönetmek üzere 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu.

EĞİTİM 18.04.2022, 16:11
MEB, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklamaya göre, optik okuyucu, baskı makinesi, bilgi iletişim teknolojileri gibi altyapılarla donatılan merkezlerde çalışacak öğretmenler, eğitimlerini tamamlayarak birimlerinde göreve başladı.

Her ilde kurulan ölçme ve değerlendirme merkezleri, PISA ve TIMSS gibi uluslararası düzeyde ve ulusal çapta yapılacak öğrenci başarı araştırmalarını koordine etmek ve süreçleri yönetmek üzere kullanılacak. Öğrenci başarı araştırmalarından elde edilen bulgular ve hazırlanan raporlar, okul ve il yönetimleri ile süreçleri iyileştirmeleri için paylaşılacak.

Öğrenci ve öğretmenlerle 7 aydır paylaşılan yardımcı kaynakların üretilmesine önemli katkı sağlayan bu merkezlerin katkılarıyla hazırlanan 36 milyon yardımcı kaynak kitap, basılı olarak öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Öğrencilerin eksikliklerini gidermek için ücretsiz sunulan destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik periyodik ölçme ve değerlendirmeler de bu merkezler tarafından yürütülüyor.

150 bin soruluk dijital platform oluşturuldu

İlk kez 81 ildeki ölçme ve değerlendirme merkezlerini birleştiren bir dijital soru hazırlama platformu oluşturuldu. Böylelikle illerdeki merkezlerin soru üretme kapasitesi artırıldı ve hazırlanan soruların tüm okullarda kullanılabilmesi sağlandı.

Bu platform üzerinden şu ana kadar 150 bin soruluk bir soru havuzu oluşturuldu. Ölçme ve değerlendirme merkezlerince illerde öğretmenlere eğitimler de verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Bakanlığın ölçme ve değerlendirme kapasitesini güçlendirmek için 81 ilde kurdukları ve altyapı ile insan kaynağı ihtiyacını da giderdikleri ölçme ve değerlendirme merkezlerinin, tüm süreçlere aktif katkı verdiğini vurguladı. Özer, şunları kaydetti:

"İl düzeyinde yerel ölçme ve değerlendirme eğitimlerinden ulusal ve uluslararası öğrenci başarı araştırmalarının yürütülmesine kadar çok sayıda fonksiyonu bulunan merkezlerimiz her yeni projemize de aktif katkı sunuyor. Öğretmen ve öğrencilerimizin ilgiyle takip ettiği yardımcı kaynak destek paketlerinin üretilmesinde de bu merkezlerimiz çok önemli destekler verdi. Ayrıca 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezlerini birleştiren tümleşik bir dijital soru hazırlama platformunu ilk kez kurarak, tüm illerin katkılarını almaya ve kullanmaya başladık. Yeni oluşturulan soru havuzu için şu ana kadar 150 bin soru hazırlandı. Her geçen gün kapasitesi artan bu merkezlerimiz ile Bakanlığımızın ölçme ve değerlendirme kapasitesi çok daha güçlü hale gelecektir. Bu süreçleri başarı ile yürüten Bakan Yardımcım Sadri Şensoy'a, çalışma arkadaşlarına, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezlerinde görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

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