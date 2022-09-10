MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2021-2022" verileri açıklandı.

Buna göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 9 milyon 928 bin 304'ü erkek, 9 milyon 227 bin 267'si kız olmak üzere toplam 19 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı.

Öğrencilerden 15 milyon 839 bin 140'ı resmi, 1 milyon 578 bin 233'ü özel ve 1 milyon 738 bin 198'i ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Resmi okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 147 bin 339'u erkek, 7 milyon 691 bin 801'i kız öğrencilerden oluştu.

Özel okullarda ise 864 bin 762 erkek, 713 bin 471 kız öğrenci yer aldı.

Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 916 bin 203'ünü erkek, 821 bin 995'ini kızlar oluşturdu.

En fazla öğrenci ortaöğretimde

Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 885 bin 4'ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 433 bin 901'i ilkokulda, 5 milyon 293 bin 67'si ortaokulda, 6 milyon 543 bin 599'u ortaöğretimde yer aldı.

Ortaöğretimdeki 6 milyon 543 bin 599 öğrencinin 4 milyon 92 bin 604'ü genel liselerde, 1 milyon 833 bin 717'si mesleki ve teknik liselerde, 617 bin 278'i de imam hatip liselerinde eğitim aldı.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde ise bir önceki yıl 159 bin 773 olan öğrenci sayısı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında haziran ayı itibarıyla 400 bin 219'a ulaştı.

Özel okullardaki öğrenci oranı yüzde 9

Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 9 oldu. Bu oran, okul öncesi eğitim için yüzde 19, ilkokul için yüzde 5,7, ortaokul için yüzde 6,5 ve ortaöğretim için de yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.

Düzeltilmiş net okullaşma oranları, ilkokulda yüzde 95,81, ortaokulda yüzde 95,40, ortaöğretimde ise yüzde 89,68 olarak kayda geçti.

Okul öncesinde ise 5 yaş ve üzeri okullaşma oranı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüzde 61,22 iken 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüzde 92,17'ye ulaştı.