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Mardin'de geri dönüşümden sağlanan gelirle köy okullarına destek olunacak

Mardin'in Dargeçit ilçesinde “Sıfır Atık” projesi kapsamında atık malzemelerle üretilen ürünlerden sağlanan gelirle köy okullarına destek sunulacak.

Mardin'de geri dönüşümden sağlanan gelirle köy okullarına destek olunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi doğrultusunda, Dargeçit Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, kamu kurumları, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, veliler ve öğrencilerin desteğiyle program düzenlendi.

Dargeçit Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, atık ürünlerden üretilen giysileri öğrenciler defilede beğeniye sundu.

Kadınların yaptığı yöresel yemekler ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve öğretmenlerin atık malzemelerle hazırladığı hediyelik eşyalar da kermeste satışa sunuldu.

Öğretmen ve öğrencilerin şiirler okuduğu, şarkılar söylediği programda, Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay enstrüman çaldı, öğretmen olan eşi Tuğba Özbay da şiir okudu.

"Çevre gelecek kuşaklara kalacak en kutlu mirastır"

Programda konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, atık sorunun, başta doğal kaynakların tükenmesi, tabiatın kirlenmesi ve neticesinde iklim değişikliği gibi insanları ve diğer canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine yol açtığını belirterek, çevre ile ilgili karşılaşılan bu problemlere gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin kalıcı bir çözüm bulması ve sürdürülebilir politikalar benimsemesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Tüketimi üretime dönüştürmek adına ülke genelinde "Sıfır Atık" projesinin başlatıldığını anımsatan Demirtaş, Mardin'de de israfı önleyecek, duyarlı tüketici bilincini geliştirecek, atık ve geri dönüşüm farkındalığını artıracak, çevre ile ilgili riskleri ortadan kaldıracak adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Demirtaş, gelecekte çocuklara daha yaşanabilir bir memleket bırakabilmek adına çevre konusundaki hassasiyeti ve duyarlılığı sürdürmekle mükellef olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Canımız nasıl bizlere emanetse, çevre ve dünyamız da büyüklerimizden bize kalan ve bizden gelecek kuşaklara kalacak en kutlu mirastır. Bu kutlu mirası gerçek sahipleri olan yavrularımıza layıkıyla aktarmak, atık ve geri dönüşüm konusuna en temel bakış açımız olmalıdır. Sıfır atık bilincinin yaşam döngüsüne adapte edilmesi hepimizin görevidir. Topyekun duyarlılık ve farkındalık oluşturmak, projenin kalıcılığını ve başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Bu vesile ile buradan bir kez daha, kamu-özel sektör ayrımı yapmaksızın çalışma hayatının tüm aktörlerini, genç yaşlı, kadın erkek toplumumuzun tüm kesimlerini bir kez daha 'Sıfır Atık' projesine destek olmaya davet ediyorum."

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