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Maarif Vakfı Başkanı Akgün: Teknolojinin her türlü imkanını kullanarak eğitim faaliyetlerini sürdürdük

Maarif Vakfı Başkanı Akgün, Kovid-19 sürecinde dünyanın farklı bölgelerinde teknolojinin her türlü imkanını kullanarak eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Tek tek çocuklarımıza ulaştık. Bu, öğretmenlerimizin gayretiyle oldu." dedi.

Maarif Vakfı Başkanı Akgün: Teknolojinin her türlü imkanını kullanarak eğitim faaliyetlerini sürdürdük

Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde görev yapan öğretmenlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Vakfın bünyesinde görev yapan 5 bine yakın öğretmen bulunduğunu belirten Akgün, bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Eğitim sürecinin temelinin insan olduğuna dikkati çeken Akgün, insanın geçmişte öğrendiğinin öğreticisi, bilmediklerinin de öğrencisi olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde nitelikli, kaliteli ve kesintisiz eğitim verdiklerine işaret eden Akgün, "Dünyanın farklı bölgelerinde her türlü teknolojik imkanı kullanarak eğitime devam ettik. Bazı yerlerde internet kesintileri oldu, flaş diskte ev ödevleri verdik, tek tek çocuklarımıza ulaştık. Bu, öğretmenlerimizin gayretiyle oldu. Fedakarca davranışlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlik biraz da fedakarlıktır"

Akgün, Türk vatandaşı olmayan öğretmenlerin Türkiye'yi ziyaret etmelerine yönelik faaliyet yapacaklarını bildirdi.

Öğretmenlerin görev yerindeki deneyimlerini kaleme almasını tavsiye eden Akgün, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik biraz da fedakarlıktır. Yeni bir nesle bütün değerlerini öğreten, hayat hikayesi anlatan, onların kişisel gelişimine en çok etki eden anne babasından sonraki kişi öğretmendir. Bu anlamda bir hayat öğretmenisiniz. İyi yönle bakarsanız bugünkü eğitimin modern yeni paradigması da hayat boyu öğrenmedir. Hepimiz bu anlamda yeni teknolojileri ve yeni şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz."

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