Lösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecek

İzmir Fen Lisesi öğrencisi Ayşe Serra Köşger, maydanoz, kereviz gibi birçok bitkide bulunan "apigenin" maddesinin Akut Lenfoblastik Lösemi'nin (ALL) tedavisindeki etkisini ortaya koyan projesiyle, ABD'nin Atlanta şehrinde düzenlenecek Uluslararası Fen ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Öğretmenlerinin desteğiyle, çocukluk döneminde en fazla görülen lösemi çeşidi olan ALL hücreleriyle ilgili çalışma başlatan 12. sınıf öğrencisi Köşger, "Akut Lenfoblastik Lösemide Bitkisel Kökenli Kimyasalların Antikanser Etkilerinin Gözlenmesi" başlıklı proje hazırladı.

Yaklaşık 8 aylık süreçte adeta laboratuvardan çıkmayan Köşger, bu projede kullanılan üç farklı bitkisel kimyasalın, kansere yol açan kontrolsüz hücre çoğalmasını, programlanmış hücre ölümü olan apoptozu ve hücre döngüsünü nasıl etkilediği araştırdı.

Araştırmanın sonucunda maydanoz, kereviz gibi birçok bitkide bulunan apigenin maddesinin bu hücreleri apoptoza götürerek hücre çoğalmasını azalttığını ortaya koyan Ayşe Serra Köşger'in bu projesi, TÜBİTAK 2021 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji alanında Türkiye birincisi oldu.

Köşger, aynı çalışmasıyla mayıs ayında ABD'nin Atlanta şehrinde düzenlenecek olan dünyanın en prestijli proje yarışmalarından biri olarak gösterilen Uluslararası Fen ve Mühendislik Yarışması'nda (Regeneron ISEF) biyoloji alanında ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Ayşe Serra Köşger, AA muhabirine, dünya genelinde özellikle çocukları etkileyen Akut Lenfoblastik Lösemisi'nin tedavisine katkıda bulunmak adına böyle bir projeye başladığını söyledi.