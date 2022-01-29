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Liselerde 'Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam bilim tarihi' seminerleri için iş birliği protokolü

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında Türkiye genelindeki liselerde "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam bilim tarihi" konulu seminerler düzenlenmesi için protokol imzalandı.

Liselerde 'Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam bilim tarihi' seminerleri için iş birliği protokolü

İBTAV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ile MEB Bakan Yardımcısı ve İBTAV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazif Yılmaz protokole imza attı.

İBTAV, protokol kapsamında Türkiye genelindeki liselere ziyaretlerde bulunarak, "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam bilim tarihi" konulu seminerler gerçekleştirecek. Bu seminerler ve yapılacak diğer faaliyetlerle Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilimsel mirasının gençlere ulaştırılması sağlanacak.

İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya, protokol ile lisedeki öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve değerli bilim insanlarını daha yakından tanıyacağını ifade ederek, vakfa bu imkanı tanıyan MEB yetkililerine Nazif Yılmaz nezdinde teşekkürlerini iletti.

MEB Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, İBTAV ile yaptıkları protokolün lise öğrencileri açısından çok kıymetli olduğunu, bilim tarihini öğrenen gençlerin, oradan aldıkları ilhamla geleceği daha güzel bir şekilde inşa edeceklerini belirtti.

Yılmaz, iş birliğine katkı sunan İBTAV Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, bilim mirasına katkı sunan projelere her zaman destek vereceklerini kaydetti.

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