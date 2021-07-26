LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarını, daha önce ilan edilen takvim uyarınca açıkladı.Yerleştirme sonuçlarıyla beraber, sonuçlarla ilgili kapsamlı iki ayrı rapor da "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Raporlarda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı şekilde ele alındı.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı "Eğitim Analiz Değerlendirme" serisi kapsamındaki raporlara göre, birinci yerleştirme sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü tercihleri arasındaki okullardan birine yerleşti.