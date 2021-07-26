Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın survivor corona korona
Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Akar ve...
Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Meclis'in faaliyetlerinin...
Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında zam talebini açıkladı
Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme...
LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti
LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin yüzde 93'ü...

LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü, tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti.

LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti

Milli Eğitim BakanlığıLiselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarını, daha önce ilan edilen takvim uyarınca açıkladı.Yerleştirme sonuçlarıyla beraber, sonuçlarla ilgili kapsamlı iki ayrı rapor da "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Raporlarda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı şekilde ele alındı.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı "Eğitim Analiz Değerlendirme" serisi kapsamındaki raporlara göre, birinci yerleştirme sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü tercihleri arasındaki okullardan birine yerleşti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.