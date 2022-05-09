LGS ve YKS adaylarına yönelik mayıs ayı yardımcı kaynak paketi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere destek amacıyla hazırlanan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi, "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yardımcı kaynak destek paketi her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunuluyor. Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmesi, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı yardımcı kaynak destek paketinin sekizincisi bugün yayımlandı.

Tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik hazırlanan mayıs ayı yardımcı kaynak paketine "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılı için yayımlanan son yardımcı kaynak paketi olma özelliği taşıyan mayıs ayı yardımcı kaynak paketinde 8 bin soru yer alıyor.

Mayıs ayı örnek LGS soruları yayımlandı

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak adına mayıs ayı örnek soru kitapçığı da öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Mayıs ayı paketiyle birlikte 2021 yılı ekim ayı itibarıyla yayımlanan örnek soru sayısı 360'a ulaştı.

MEB, ilk yardımcı kaynak destek paketini geçtiğimiz ekim ayında yayımlamıştı.

Her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam eden yardımcı kaynak paketlerinde toplam soru sayısı 70 bine ulaştı. Yayımlanan kaynaklar öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi.

Yardımcı kaynak paketlerinde çalışma yaprakları, etkinlik kitapları, öğretmen kılavuzları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, fasiküller, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları, YKS çalışma soruları, YKS soru bankaları ve soru çözümleri yer alıyor.