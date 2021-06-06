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LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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