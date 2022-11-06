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KPSS Ortaöğretim yapıldı
81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 208 sınav merkezinde uygulanan sınavda, adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.
EĞİTİM 06.11.2022, 16:34
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim yapıldı.
KPSS Ortaöğretim, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenlendi.
Bu yıl ilk defa 20 ilçede KPSS Ortaöğretim gerçekleştirildi. 208 sınav merkezinde, 3 bin 460 bina ve 59 bin 770 salonda uygulanan sınavda, emniyet görevlisi dahil 168 bin 656 sınav görevlisi yer aldı.
Sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.
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