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KPSS ön lisans oturumu yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu sona erdi.
EĞİTİM 09.10.2022, 18:39
Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.
Sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak.
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