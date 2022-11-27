KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı

2022-KPSS DHBT sınavı 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla düzenlendi. Yaklaşık 20 bin görevlinin yer aldığı sınavda, adaylara 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav, 35 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ÖSYM takvimine göre, DHBT sonuçları, 16 Aralık'ta açıklanacak.