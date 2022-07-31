KPSS'de genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı

2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verildi.

Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak ve adaylar 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu oturumda adaylara 80 soru yöneltilerek 100 dakika süre verilecek.

Alan bilgisi oturumları haftaya yapılacak

Öte yandan KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te, alan bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

İstanbul

İstanbul'da Adaylar, sabah saatlerinden itibaren 2022-KPSS lisans oturumlarının ilkine girmek üzere okullara geldi. Burada son tekrarlarını yapan adaylar, aileleriyle vedalaşarak salonlara geçti.

Saat 10.15'te başlayan sınav için 10.00 itibarıyla okulların kapıları kapandı. Yakınlarının heyecanlarına ortak olan aileler, dualar edip onlara destek oldu.

Adaylardan Lokman Önal, basın mensuplarına sınava programlı bir şekilde çalıştığını söyledi.

İşte olduğu için hazırlık sırasında bazı aksaklıklar olduğunu belirterek, "Ben kendime güveniyorum. Öğretmenlik için giriyorum. İnşallah coğrafya öğretmeni olarak buradan çıkarım." dedi.

"Hak eden hak ettiği yere gelir umarım"

Tarih bölümü mezunu olan Mine Çankaya ise lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nde formasyon eğitimi aldığını ifade etti.

Özel sektörde çalıştığı için sınava çok fazla çalışmadığını anlatan Çankaya, "Yine de bir şansımı denemek istedim. Sınava girecek herkese başarılar dilerim. İnsanlarının hayatlarının 2-3 saatlik sınava bağlı olmadığı bir düzen olur. Hak eden hak ettiği yere gelir umarım." diye konuştu.