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KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının bir bölümü yayımlandı.

KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınım internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7-8 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik testlerinin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

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