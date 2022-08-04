Köy okullarının tadilatı meslek lisesi öğrencilerinden

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında, Muş'ta 151 köy okulunun tadilatının yapılması için çalışma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya ve iç mekan tasarımı ile metal teknolojileri bölümlerinde okuyan öğrencilerden 8 kişilik ekip oluşturuldu.

Bölümlerdeki öğretmenlerin de eşlik ettiği öğrenciler, ilk çalışmayı merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Şenova köyünde yaptı. Okuldaki sıra ve masaları zımparayla temizleyip boyayan, kırılan ayaklarını yenileyen öğrenciler, kapı ve pencerelerin bakımını yaptıktan sonra korkulukları taktı.