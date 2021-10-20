Kocaeli'deki meslek lisesinden, mezunlarına kimya sektöründe iş garantisi

Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı tarafından 2018'de açılan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 13 laboratuvarıyla eğitim verdiği öğrencilerine kimya sektöründe iş garantisi veriyor.

Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar, sanayi kenti Kocaeli'nin ihracatında ön sıralarda yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şehrin 9 aylık ihracatında kimya sektörü 3 milyar 145 milyon 119 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.