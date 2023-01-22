İsveç'e tepki amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, sosyal medya hesabından "Yarın sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup dua etmek için camilerdeyiz." çağrısı üzerine, ülke genelindeki tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.

Programa, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fetih Suresi'ni okudu, dua etti.

Erbaş, daha sonra sabah namazını kıldırdı.