İstanbul'daki Özel Liseler ve Fiyatları

İstanbul özel liseleri şehrin eğitim ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu karşılamaktadır. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir. Bu kalabalık bütün hizmet alanlarında yoğun bir talebe sebep olmaktadır. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da İstanbul genelinde yoğun bir talep bulunmaktadır. Bu talebi karşılamak adına İstanbul’da birçok özel eğitim kurumu bulunmaktadır. İstanbul özel liseleri de bu doğrultuda oldukça çeşitlidir. İstanbul’daki özel liseler arasından her talebe, her bütçeye uygun kurum bulmak mümkündür. İstanbul özel liseleri çeşitli kolejlerin bünyesine bağlı hizmet verebildiği gibi, butik yapıda da hizmet verebilmektedir. İstanbul’da bulunan özel liselerin her biri kendi bünyesinde belirledikleri eğitim süreçleriyle öğrencilere en iyisini sunmak adına çaba göstermektedir. Bu liseler arasında İstanbul özel fen liseleri, özel anadolu liseleri, özel sağlık liseleri, özel meslek liseleri bulunmaktadır.

İstanbul en iyi özel liseleri çoğunlukla uzun yıllardır eğitim vermekte olan kolejlere bağlı olarak eğitim veren liselerdir. Bu kolejler ülke genelinde ün yapmış, eğitiminin niteliği bilinen kolejlerdir. Bu nedenle aileler bu kolejlere bağlı olarak eğitim veren liseleri sıklıkla tercih etmektedir. Bunun yanında senelerdir verdiği eğitimle kendini kanıtlamış ve bu nedenle tercih sebebi olan butik yapıdaki özel liseler de bulunmaktadır. Lise dönemi, öğrenciler için önemli bir eğitim dönemidir. Öğrenciler bu dönemde üniversite sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Bu nedenle İstanbul özel liseleri öğrencilerine yoğun bir akademik eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kurumlar müfredat dahilinde işlenen yoğun derslerin yanında çeşitli ek ders ve etütlerle öğrencilerinin eksiklerini kapatmaya ve daha fazla ders çalışmalarını sağlamaya yönelik hareket etmektedir. Böylelikle öğrenciler ihtiyaç duydukları eğitimi başka bir eğitim kurumuna, özel derse veya dershaneye ihtiyaç duymadan almış olmaktadırlar.

İstanbul özel lise taban puanları okulların özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Okulların sahip olduğu fiziksel şartlar, tarihi geçmişleri, eğitim kaliteleri tercih edilme oranlarını etkilediğinden taban puanları üzerinde de bu kriterler etkili olmaktadır. Bunun yanında özel okullar öğrencilerine liselere geçiş sınavlarındaki başarıları üzerinden burslar ve indirimler sağlamaktadırlar. Ayrıca kimi özel okullar LGS başarısına ek olarak kendi bünyelerinde de ek bir sınav düzenlemektedirler.

İstanbul özel lise fiyatları da okulların özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu okulların fiyat bilgileri fiziksel imkanlarına, branş derslerine, eğitim kalitelerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İstanbul’da çok sayıda özel okul bulunduğundan her ailenin bütçesine uygun kurum bulması mümkün olmaktadır. Kurumlar öğrencileri LGS başarılarına ya da kendi bünyelerinde düzenledikleri sınav başarılarına bağlı olarak çeşitli yüzdelerde burslandırmaktadır. Bu burs ve indirim oranları %100’e kadar ulaşmaktadır.