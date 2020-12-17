Işıklı öğretmenler, dijital liderler akademisinde bir araya geldi

Farklı branşlardan, alan bilgi ve tecrübesini dijital içerik ve ders tasarımları ile birleştirerek; uzaktan ya da yüz yüze etkili ve anlamlı dersler tasarlamak, bu kültürü okul içerisinde yaygınlaştırmak ve her derste öğrenmenin gerçekleştiğinden emin olmak için çalışan FMV Işık Okulları öğretmenlerinden oluşan Dijital Liderler Akademisi (DLA), Ağustos ayında bu hedeflerle çalışmalarının ikinci yılına “Bilişsel Buradalık / Etkin Ders Tasarımı” eğitim modülü ile başlamıştı.

Uzman Eğitim Teknolojileri Ekibi ve profesyonel danışmanları ile her eğitim öğretim dönemi için belirlenen temalar çerçevesinde, teknolojik araç ve pedagojik yaklaşımlar üzerine eğitimler alarak ders planı ve materyal tasarımları hazırlayan DLA Ekibi, Prof. Dr. Tufan Adıgüzel danışmanlığında hazırladıkları ders tasarımlarını 26 Kasım’da “DLA Paylaşım Günü” teması altında aynı branştaki diğer Dijital Liderler ile paylaştı. 100’ün üzerinde öğretmen ve yönetici, eş zamanlı olarak 18 farklı sanal mekânda katılım sağlanan etkinlikte işbirlikçi çalışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediler.