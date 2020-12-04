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Işıklı Öğrenciler, Robotikte Türkiye Şampiyonu Oldu

FMV Erenköy Işık Ortaokulu Lego Robotik takımı, Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen ve bugüne dek 79 farklı ilden çocuğun ve gencin katıldığı “Bilim Kahramanları Buluşuyor” programının ulusal finalinde "Robot Mekanik" kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Işıklı Öğrenciler, Robotikte Türkiye Şampiyonu Oldu

Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League yerel turnuvaları bu yıl 1 Şubat - 9 Mart 2020 tarihleri arasında 7 farklı şehirde ilde gerçekleşti. FMV Erenköy Işık Ortaokulu Lego Robotik takımı, İstanbul Yerel Turnuvası’nda şampiyon olarak ulusal turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı. Ulusal turnuva, küresel salgın nedeniyle 28-29 Kasım 2020'de çevrim içi olarak düzenlendi ve yerel turnuvalardan derece alan 23 şehirden 49 lise ve ortaokulun robotik takımları katıldı. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri ve uygulamaları takip edebilmek ve teknoloji alanındaki farkındalıkları artırmak amacıyla öğrencilerini teşvik eden FMV Işık Okulları’nın Erenköy Yerleşkesi ortaokul öğrencilerinin başarısı, çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte “Robot Mekanik" kategorisinde Türkiye şampiyonu olmalarıyla bir kez daha taçlandı.

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FMV Erenköy Işık OrtaokuluBilim Kahramanları Derneği
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