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İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci yaşandı

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı.

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci yaşandı

Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ilkokullarda yüz yüze eğitime geçildi.Tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim bugün itibarıyla başlatıldı. Diğer okul öncesi eğitim kurumları, mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitim, haftanın 5 günü tam zamanlı yürütülecek.

Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitim, haftada 2 gün olacak şekilde 7 Haziran Pazartesi başlatılacak.

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Eğitimler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Başkentte ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Ankara'daki ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarda da yüz yüze eğitime başlandı.

Çankaya ilçesindeki Türkan Yamantürk İlkokuluna, sabah saatlerinde aileleriyle gelen öğrenciler, okul bahçesinde, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde toplandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra ilk ders zili çaldı, öğrenciler öğretmenleri eşliğinde, sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıflarına alındı.

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