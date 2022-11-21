İçişleri Bakanlığı ile MEB arasında ailelerde trafik bilincinin geliştirilmesi için işbirliği protokolü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Dilek Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"nde 1 milyon 200 bin anneye ve "Kadına El Kalkamaz Projesi"nde 6 milyon 350 bin erkeğe ulaşıldığını bildirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında SİBERAY Projesi'nde yılbaşından bu yana 5 milyon öğrenciye ulaşıldığını aktaran Soylu, göçmen ailelere yönelik proje kapsamında 1 milyon 300 bin kişiye ve tüm bakanlıklarla yapılan eğitimlerle de 5 milyonu aşkın kişiye sosyal uyum eğitimleri verildiğini kaydetti.

Bakan Soylu, terör ve trafik güvenliği başlığıyla yıllardır mücadele ettiklerine işaret ederek, "Trafik kazalarında can kaybı sayısından tutun milyon başına düşen can kaybı sayısına kadar pek çok başlıkta, araç ve nüfus sayısı artmasına rağmen olumlu bir azalış trendi yaşamaya başladık." ifadesini kullandı.

Soylu, bakanlığın verdiği trafik eğitimleri kapsamında 6,5 milyon kişiye ulaşıldığını ve MEB işbirliğindeki eğitim verilen kişi sayının daha fazla olduğuna vurgulayarak, "Bu uygulayacağımız protokol kapsamında bir taraftan ulaştığımız çocuklar, bir taraftan ulaşacağımız aileler ve bir taraftan elde edeceğimiz trafik konusuyla ilgili mücadeledeki iklim sonuca ulaştıracaktır. Geleceğimiz yerin de şurası olduğunu değerlendiriyorum. Hedefimiz 100 binde 9,6 olan trafik kazalarındaki ölüm sayısını 100 binde 5'e düşürmektir." diye konuştu.