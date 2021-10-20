Haydarpaşa Lisesi'nde kurulan Yat ve Tekne Motorları Atölyesi'nin tanıtımı yapıldı

"Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Otomotiv Elektromekanik Dalı" altında kurulan atölyede yapılan tanıtıma Üsküdar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Karahan, YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfü Cevahir, sponsor firmaların yöneticileri, YATED üyeleri ve öğrenciler katıldı.Konuşmasına Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü "Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır" sözüyle başlayan Karahan, meslek lisesi sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birine şahitlik edildiğini anlattı.

Karahan, "Bu tür örneklerin, uygulamaların ülkemizde yaygın bir hale getirilmesi, sanayi meslek lisesi iş birliğinin arttırılması çok elzem bir durumdur. Öğrencilerimizin teorik eğitimin yanı sıra yaşayarak öğrendiği, gelişen teknolojileri takip ederek öğrenilen eğitim modeli nitelikli eleman yetiştirmede şüphesiz en önemli unsurlardan birisidir." dedi.

İstanbul'da öğrencilik yaptığı yıllarda tanıştığı bir mühendisin kendisine "Biz üniversitede hocaların teorik notlarıyla mezun olmuşuz. Mühendisliği ben sanayide tanıdım, okuldan sonra mühendis olduğumu anladım." dediğini aktaran Karahan, teorik eğitimin yanı sıra yaşayarak öğrenmenin önemli olduğunu ve bu projenin de bu doğrultuda çok kıymetli olduğunu belirtti.