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Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı verildi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı verildi

Samsun Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin adı Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 18 Ekim 2021'de vefat eden milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın adı Samsun Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine verildi.

Kararda, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin adının "Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildiği belirtildi.

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