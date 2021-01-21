Hakkari'de öğrenciler MEB tarafından gönderilen tabletlerle uzaktan eğitime erişim sağlıyor

Proje ve yatırımlarla eğitim kalitesinin yükseldiği Hakkari'de, uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen tablet bilgisayarlar, dağıtılan ders notları ve kitaplar sayesinde evlerinin bir bölümünü sınıfa çevirerek ders işliyor.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, kentte eğitimin kalitesini artırmak amacıyla başlattığı "eğitim seferberliği" kapsamında hayata geçirdiği projeler devam ediyor.

Öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden olumsuz etkilenmemeleri ve uzaktan eğitim sürecini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Her Ev Bir Okul" projesi kapsamında öğretmenler, ev ev dolaşarak öğrencilere konu özetleri, soru destek paketi, fasikül ve soru bankalarını ulaştırdı.

Bu çalışmayla öğrencilerin derslerinden geri kalmalarının önüne geçilirken, kentte EBA Destek Noktası sayısı 74'ten 100'e çıkarıldı, EBA TV'ye girmediği tespit edilen 1350 öğrencinin, derslerini takip etmeleri sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 5 bin 30 tablet bilgisayar da kent merkezi ve ilçelerde uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Sağlanan destekler sayesinde eğitimlerine kesintisiz devam etme imkanına kavuşan öğrenciler, evlerinin bir bölümünü sınıfa çevirerek, canlı derslere katılmanın sevincini yaşıyor.