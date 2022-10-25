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Güney Kore'deki Türkoloji bölümü 1973'ten bugüne 1000'e yakın öğrenci mezun etti

Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oh Chong-jin, "Her yıl 30 öğrenciyi bölümümüze kaydediyoruz. Şu an 187 öğrenci bu bölümde eğitim alıyor." dedi.

EĞİTİM 25.10.2022, 11:45
Güney Kore'deki Türkoloji bölümü 1973'ten bugüne 1000'e yakın öğrenci mezun etti

Güney Kore Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oh Chong-jin, bölümden bugüne kadar 1000'e yakın mezun verdiklerini ve bu öğrencilerin çeşitli alanlarda Türkiye ve Güney Kore arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Oh, Türkçe öğrenme hikayesini ve Güney Kore'de Türkçe eğitim çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Prof. Oh, 1993'ten bugüne Türkoloji üzerine çalışmalar yaptığını belirterek "Çocukken Yunanistan ve Libya'da yaşamıştım. O süreç içerisinde Osmanlı Devleti ve Türkiye'nin ne kadar büyük devlet olduğunu öğrendim. Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istedim ve 1993'te Türkoloji bölümüne girdim." ifadelerini kullandı.

1996'da lisans eğitimimi bitirip, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığından aldığı bursla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptığını kaydeden Oh, "Türkiye için önemli bir stratejik yer olan Kıbrıs ve Akdeniz üzerinde de çalışmalar yaptım. Yüksek lisansımı Güney Kore ve Kuzey Kore'nin 'Güney Politikası' ile Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs barış karşılaştırması üzerine çalıştım. Doktoramı da Türkiye'de yaptım." dedi.

Türkiye'de doktora yapma sürecinde çok samimi Türk arkadaşlarla tanıştığını ve beraber çalışmalar da yaptığını kaydeden Oh, iki ülke arasındaki ilişkilerin 1950'deki Kore Savaşı'ndan çok daha eskilere dayandığını söyledi.

Oh, iki ülkenin tarihsel bağlılığının olduğunu belirterek "Türkçe ve Korece Ural-Altay dil ailesi grubuna giriyor. Ortak bir dil bilgisi kuralı var ve iki halkın ortak çok kelimesi var. Genel olarak bir Koreli, birkaç aylık eğitimden sonra kolay bir şekilde Türkçe öğreniyor aynı şekilde Türkler de hızlı bir şekilde Korece öğreniyor." ifadelerini kullandı.

"Türkoloji bölümü mezunlarının iş bulma oranı yüksek"

Güney Kore Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi Bölümünün 1973'te kurulduğunu ifade eden Oh, bölümden bugüne kadar 1000'e yakın mezun verdiklerini ve bu öğrencilerin çeşitli alanlarda Türkiye ile Güney Kore arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Oh, "Her yıl 30 öğrenciyi bölümümüze kaydediyoruz. Şu an 187 öğrenci bu bölümde eğitim alıyor. Türkoloji bölümü mezunlarının iş bulma oranı çok yüksek. Mezunlarımız iki ülke arasında hem devlet hem de özel sektörde önemli işlerde görev alıyorlar." dedi.

Güney Koreli SK Grup şirketinin Türkiye'de otomobil bataryası üzerine büyük bir yatırım yaptığını belirten Oh, bu yatırımların iki ülkede dil çalışmaları yapanlar için iş fırsatları yarattığına işaret etti.

Oh, iki ülke arasında son dönemde mutlu evliliklerin yaşandığını kaydederek "Bu evliliklerle Türkiye-Kore arasında kan bağı ile akrabalık kuruluyor. Bununla mutlu oluyorum çünkü bu gençlerin çoğu bizim bölümden mezun öğrenciler." ifadelerini kullandı.

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