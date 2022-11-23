Görme engelli İsmail öğretmen azmiyle öğrencilerine örnek oluyor

Çevikbaş, ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesine engelli kadrosu için müracaat eden 38 yaşındaki Çevikbaş, 2008'de memurluğa başladı.

Çocukluk yaşlarından itibaren öğretmen olmanın hayalini kuran Çevikbaş, 2014'te kurumlar arası nakil yoluyla Milli Eğitim Bakanlığına geçerek mesleğine sosyal bilgiler öğretmeni olarak ilk adımını attı.

Üç üniversitede yüksek lisans da yapan Çevikbaş, 2014'ten bu yana Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görevini sürdürüyor.

Azmiyle öğrencilerine ve kendisi gibi engelli bireylere örnek olan Çevikbaş, AA muhabirine, çok sevdiği öğretmenliğin çocukluk yıllarından itibaren tek hedefi olduğunu söyledi.

Öğretmenleri sayesinde mesleğini seçtiğini belirten Çevikbaş, "Okul hayatım boyunca öğretmenlerle hep aram çok iyiydi. Dersleri seve seve dinlerdim. İleride ben de öğrencilere bir şeyler öğretmek istiyordum. Tercih zamanı geldiğinde çocukluk hayalim olan öğretmenliği seçtim." dedi.

"Ailemden ve çevremden hep destek gördüm"

Çevikbaş, sosyolojiyi, hayata dokunan ve çocukların hayata hazırlanmasını sağlayacak bir branş olduğu için tercih ettiğini kaydetti.