Gençlerin yurtlarda ücretsiz konaklamasını sağlayan Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.

EĞİTİM 27.08.2022, 12:43
Gençlerin yurtlarda ücretsiz konaklamasını sağlayan Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.

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