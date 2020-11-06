Gençler bu makine eğitimini sevdi

Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinin önünü açmak ve çağın ihtiyacına uygun şekilde modernize etmek için TOBB başta olmak üzere kamu ve özel sektör iş birlikteliklerine devam ediyor. Türkiye’nin teknoloji partneri Tezmaksan tarafından kurulan ve bakanlığın onayıyla talaşlı imalat sektöründe çalışmak isteyen gençlere ücretsiz eğitimler düzenleyen Tezmaksan Akademi’nin Topkapı Okullarında hayata geçirdiği proje ise sonuçlarıyla dikkat çekti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki şubelerinde gençlere operatör, kesici takım teknolojisi, CNC işleme merkezi, robot ve otomasyon eğitimlerini ücretsiz olarak veren, yanı sıra meslek liseleri ve meslek yüksekokullarıyla işbirliği içinde bulunan Tezmaksan Akademi, Topkapı Okulları’nda uygulama sınıfı açtı. Öğrencilerin mülakat ile seçildiği, teorik ve uygulamalı eğitimlerin teknik gezilerle desteklendiği, imalat sanayisinin önemli yöneticilerinin usta öğretici olarak derslere katılıp üretimin yeni biçimini ve gideceği yeri anlattığı müfredat, makine ve takım tezgahları bölümüne ilgiyi arttırdı. Önemli sanayi kuruluşlarında staja imkan tanıyan, burs imkanlarıyla da gençlerin kendilerine daha fazla yatırım yapmasını destekleyen Tezmaksan Sınıfları sonrası 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde okulun makine bölümünü tercih edenlerin oranının yüzde 27’den yüzde 67’ye çıktığı belirlendi.

‘Sanayide iş var’ dedik, gençleri eğitip işe yerleştirdik

Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, “’Sanayide iş var’ diyerek kurduğumuz akademi kısa zamanda sektöre önemli katkılar sundu. Lise ve meslek yüksekokullarıyla eğitim işbirlikleri kurduk ve uygulamalı eğitimler verdik, makine ve ekipman desteği sağladık. Yine lise ve yüksekokul mezunu olan ve sanayide çalışmak isteyen gençlere pandemi öncesi sınıf içi eğitimler, pandemi döneminde ise online eğitimler verdik, vermeye devam ediyoruz. Teknolojiyi, ihtiyaçları ve uygulamayı temele alan, aynı zamanda süreci eğlenceli ve yaratıcı bir hale getiren müfredatımızı ve modelimizi Tezmaksan sınıfları altında birde lisede uygulayalım istedik. Topkapı Okulları’nda açtığımız sınıflar, sanayinin değerini gerçekten ortaya koyan modellerin hem öğrencilerden hem de ailelerden büyük kabul gördüğünü gösterdi bize. Yaşanan yoğun talebin nedeninin bu olması, doğru yolda olduğumuzu gösterdiği gibi, bu projeyi büyütme noktasında da ön açıcı oldu.” dedi.

İş beğenmeme eğilimi tam bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanıyor

Yeni nesille ilgili sıklıkla, “Şimdiki gençler iş beğenmiyor” eleştirilerinin yapıldığına da işaret eden Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlerin iş beğenmeme eğilimlerinin, meslek liseleri hakkında tam bilgi sahibi olmamalarından kaynaklandığını görüyoruz. Tam bilgi edindiklerinde ve donanımlı bir hale geldiklerinde bu tutumlarının değiştiğini ortaya koyan iyi örneklerle karşılaştık. Meslek liseli gençlere, ‘Kir ve pas içinde çalışmak istemiyorum’ klişesini bir kenara bırakmalarını söylüyoruz. Çünkü onların gözünde büyüyen işler artık, bilgisayar kontrollü teknolojilerle yapılıyor. CNC operatörü demek, her sektörde, her fabrikada iş bulabilecek biri demek. Sebat ederek bu işi öğrenirlerse 5-6 yılda kendilerine çok güzel bir gelecek hazırlayabilirler.”

İmalat sanayisinde üretimin artık akıllı otomasyon sistemleri ve robot çözümleri ile yürütüldüğüne de dikkat çeken Aydoğdu, “Geleceğini sanayide kurgulayan gençlere CNC’nin ABC’sini öğretiyoruz. Üretim yürek işi, eğitim de öyle… Endüstrinin temel taşı olan bu teknolojileri verimli kullanarak gençlerin fabrikalara, atölyelere adımlarını sağlam atmasını istedik” dedi.