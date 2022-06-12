Geleceğin şef garson ve aşçıları dünya mutfağını Sarıkamış'ta öğreniyor

KAÜ Sarıkamış yerleşkesindeki Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümünde 80, Sarıkamış Meslek Yüksekokuluna bağlı Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programında ise 100 öğrenci, eğitimlerini Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesi'nde sürdürüyor.

Başta zengin Türk mutfağı olmak üzere dünya mutfağının yanı sıra mutfak kültürü, pasta ve tatlı, gıda hijyeni, beslenme ve ziyafet servis yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, geleceğin şef garsonları ile usta aşçıları olmayı hedefliyor.

Öğrenciler hem okulda hem de özellikle kışın gözde mekanlarından olan ilçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yer alan otellerde uygulamalı dersler görerek mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinin mutfağını da öğrenen öğrenciler, özellikle İtalya ve Fransa mutfaklarından yemeklerin yapımında hünerlerini sergiliyor.