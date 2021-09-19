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Geleceğin müzisyenleri, yarı zamanlı müzik eğitim programıyla yetiştirilecek

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin ilköğretim grubuna yönelik programında, öğrencilere birçok enstrümanın yanı sıra solfej ve ritmik okuma dersi verilecek.

Geleceğin müzisyenleri, yarı zamanlı müzik eğitim programıyla yetiştirilecek

Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından ilköğretim çağındaki öğrenciler için düzenlenen "Yarı Zamanlı Müzik Eğitim Programı" ile geleceğin müzisyenlerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

İlköğretim birinci ve sekizinci sınıf arasındaki öğrencilerin müzikal becerilerini enstrüman yoluyla geliştirmeyi amaçlayan program kapsamında öğrenciler için önce eğitim semineri düzenlendi. Seminerin ardından öğrenciler, İcra Sanatları Fakültesi tarafından düzenlenen müzikal algı ve yetenek sınavına alındı.

Sınavı geçerek eğitim almaya hak kazanan 97 öğrencinin kayıt işlemleri de tamamlandı. 25 Eylül'de başlayacak eğitim programında fagot, flüt, klasik gitar, keman, klarnet (klasik batı müziği), korno, ney, obua, piyano, saz, tambur, ud, viyola, viyolonsel enstrümanları ile solfej ve ritmik okuma dersleri yer alacak.

Eğitim programı, 23 Ocak'ta eğitime katılan öğrencilerin solo performansla sahne alacağı konserle sona erecek.

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